Реал Мадрид обыграл Реал Сосьедад в рамках 5-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Гости повергли в шок мадридских болельщиков уже на 5-й минуте. Кепа справился с ударом Кубо, но Берренечеа был первым на добивании, занеся мяч в сетку. "Сливочные" свои голы приберегли на второй тайм, где им хватило 15 минут, чтобы выйти вперед.

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Следует отметить летнего новичка Франа Гарсию. Он стал самым молодым левым защитником Мадрида со времен Марсело, сумевшего отдать две результативные передачи в одном матче Ла Лиги. Похоже, Мадрид наконец-то нашел достойного преемника бразильцу.

Благодаря этой победе подопечные Карло Анчелотти вернулись на вершину турнирной таблицы, оставаясь единственной командой, до сих пор не терявшей очков. Реал Сосьедад расположился на 11-месте, имея в своем активе всего 6 очков.