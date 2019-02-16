Кальєхон, Барклі, Аспілікуета та ще 8 гравців у збірній тижня Ліги Європи

УЄФА опублікував символічну збірну першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.
У символічну збірну потрапили: Денні Вуковіч (Генк), Сесар Аспілікуета (Челсі), Лудек Перніца (Вікторія Пльзень), Крістіан Луіндама (Галатасарай), Владімір Цоуфал (Славія), Дієго Лаінес Лейва (Бетіс), Рос Барклі (Челсі), Джованні Ло Чельсо (Бетіс), Педраса Альфонсо (Вільяреал), Рубен Собріно (Валенсія), Хосе Марія Кальєхон (Наполі).
Степаненко став найгіршим серед усіх футболістів, які грали у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи
Нагадаємо, найкращим гравцем першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи був визнаний вінгер Наполі Хосе Марія Кальєхон, який забив гол та віддав результативну передачу у грі проти Цюріха (3:1).