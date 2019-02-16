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Кальехон, Баркли, Аспиликуэта и еще 8 игроков в сборной недели Лиги Европы

00:31 10 Читати українською
Кальехон, Баркли, Аспиликуэта и еще 8 игроков в сборной недели Лиги Европы
Росс Баркли / Соцсети

УЕФА опубликовал символическую сборную первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

В символическую сборную попали: Дэнни Вукович (Генк), Сесар Аспиликуэта (Челси), Лудек Перница (Виктория Пльзень), Кристиан Луиндама (Галатасарай), Владимир Цоуфал (Славия), Диего Лаинес Лейва (Бетис), Росс Баркли (Челси), Джованни Ло Чельсо (Бетис), Педраса Альфонсо (Вильярреал), Рубен Собрино (Валенсия), Хосе Мария Кальехон (Наполи).

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Напомним, лучшим игроком первого матча 1/16 финала Лиги Европы был признан вингер Наполи Хосе Мария Кальехон, который забил гол и отдал результативную передачу в игре против Цюриха (3:1).

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