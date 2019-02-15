Кальєхон – найкращий гравець тижня у Лізі Європи

Хавбек Наполі Хосе Марія Кальєхон визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.
32-річний вінгер у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Цюріха забив гол та віддав результативну передачу, а Наполі здобув перемогу з рахунком 3:1.
Ліга Європи: Челсі та Наполі здобули впевнені перемоги, Валенсія обіграла Селтік
Крім Кальєхона на нагороду претендували: півзахисник Челсі Рос Барклі, нападник Валенсії Рубен Собріно, а також захисник чеської Вікторії Людек Перніца.
Маліновський – лідер за кількістю обіграшів у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи
До слова, у поточному сезоні в активі іспанця 29 матчів за неаполітанців в усіх турнірах. Кальєхон забив 2 голи та віддав 10 результативних передач.