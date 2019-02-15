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Кальєхон – найкращий гравець тижня у Лізі Європи

18:50 345 Читать на русском
Кальєхон – найкращий гравець тижня у Лізі Європи
Хосе Кальєхон / Соцмережі

Хавбек Наполі Хосе Марія Кальєхон визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.

32-річний вінгер у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Цюріха забив гол та віддав результативну передачу, а Наполі здобув перемогу з рахунком 3:1.

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Крім Кальєхона на нагороду претендували: півзахисник Челсі Рос Барклі, нападник Валенсії Рубен Собріно, а також захисник чеської Вікторії Людек Перніца.

Маліновський – лідер за кількістю обіграшів у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи

До слова, у поточному сезоні в активі іспанця 29 матчів за неаполітанців в усіх турнірах. Кальєхон забив 2 голи та віддав 10 результативних передач.

Ліга Європи1/16 фіналу

Цюріх - Наполі: Четвер 14 лютого 2019

Цюріх
Матч завершено
1 : 3
Наполі
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Теги
Ліга Європи Цюріх - Наполі Хосе Марія Кальєхон Хосе Марія Кальєхон Наполі Наполі УЄФА
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