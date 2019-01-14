Михайліченко не проходив медогляд з гравцями Динамо

За словами гравця Зорі Богдана Михайліченка, права на якого належать Динамо, він був у лікаря через хворобу.

"Влітку я хворів. Були проблеми з горлом. У мене були певні процедури, а зараз потрібно було просто все перевірити.

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Я ходжу до одного і того ж лікаря. Він мене просто подивився і сказав, що все нормально. Я просив, щоб не викладали ніякі фото, щоб нічого зайвого люди не подумали, але очевидно, деякі мене не зрозуміли. Не бачу ніяких проблем. В даний момент я гравець Зорі і проходжу збір з луганцями", – сказав футболіст порталу 1927.kiev.ua.

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