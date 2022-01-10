Сент-Трюйден у своєму твіттері оголосив про прихід японця Сіндзі Кагави на правах вільного агента.

Філіппов став жертвою тренера Сент-Трюйдена та національної упередженості – українець не виходить на поле півроку

Клуб не розголошує термін контракту хавбека. Додамо, що за бельгійський клуб виступає і український форвард Олександр Філіппов, який, щоправда, не провів жодної хвилини на полі у поточному сезоні.

Нагадаємо, останнім клубом Кагави був грецький ПАОК, з якого атакувальний півзахисник і перебрався у Бельгію. За свою кар'єру Сіндзі встиг пограти за Серезо Осаку, Манчестер Юнайтед, Бешикташ, Сарагосу, а найяскравіші виступи припали на період у дортмундській Борусії.

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