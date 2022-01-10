Японский полузащитник Синдзи Кагава в очередной раз в своей карьере сменил клубную прописку.

Сент-Трюйден в своем твиттере объявил о приходе японца Синдзи Кагавы на правах свободного агента.

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Клуб не разглашает сроки контракта хавбека. Добавим, что за Сент-Трюйден выступает и украинский форвард Александр Филиппов, который, правда, не провел ни минуты на поле в текущем сезоне.

Напомним, последним клубом Кагавы был греческий ПАОК, из которого атакующий полузащитник и перебрался в Бельгию. За свою карьеру Синдзи успел поиграть за Серезо Осаку, Манчестер Юнайтед, Бешикташ, Сарагосу, а яркие выступления пришлись на период в дортмундской Борусии.

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