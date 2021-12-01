Українець абсолютно не входить у плани головного тренера "канарок" Бернда Холлербаха, стверджує ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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Востаннє Філіппов виходив на поле у офіційному матчі ще 8 місяців тому, а в поточному сезоні навіть перестав потрапляти до заявки. Додатковою проблемою є вектор японських інвесторів Сент-Трюйдена, які запросили у склад купу співвітчизників. 4 з 6 нападників – саме японці, тому Філіппову просто не вистачає місця. Влітку пошуки нового клубу для форварда успіху не принесли, але агенти робитимуть нові спроби вже у січні.

Нагадаємо, Філіппов перебрався у Сент-Трюйден із Десни восени 2020-го за один мільйон євро. Чинний контракт українця розрахований ще на півтора року.

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