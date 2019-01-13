Кагава може опинитися в Бордо

Півзахисник дортмундської Борусії Сіндзі Кагава в зимове трансферне вікно може перейти до французького Бордо.

Досвідчений японець у січні перейде в Бордо на правах оренди. Про це повідомляє журналіст Ерік Баррер у своєму твіттері.

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За його інформацією, клуби вже домовилися про перехід Кагави, але згоду на трансфер повинен дати ще й сам хавбек. Раніше сам 29-річний півзахисник наполягав, що прагне спробувати свої сили в чемпіонаті Іспанії.

Сіндзі Кагава перестав бути провідним гравцем Борусії Д у нинішньому сезоні. В його активі лише 2 матчі в рамках Бундесліги. Один із лідерів збірної Японії виступає за "джмелів" із 2010 року (з перервами). Також він провів два сезони в англійському Манчестер Юнайтед.