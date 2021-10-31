Чемпіонат Іспанії 2021/21, 12-й тур

Кадіс – Мальорка – 1:1

Голи: Негредо, 90+4 (пен) – Баба, 29

Вилучення: Седлар, 87 (Мальорка)

Атлетіко – Бетіс – початок о 17:15

Хетафе – Еспаньйол – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Атлетік – початок о 21:45

Кадіс у рідних стінах приймав Мальорку, намагаючись перервати 6-матчеву безвиграшну серію й здобути другу перемогу в сезоні. У гостей справи теж йшли не найкращим чином (2 нічиї й поразка у 3-х останніх турах Ла Ліги), тож нічия нікого не влаштовувала. В першому таймі агресивніше почали балеарці, які на 22-й хвилині влучили у поперечку, а на 29-й відкрили рахунок зусиллями Ідрісси Баби.

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Кадіс відповів кількома небезпечними моментами, але до перерви відігратись так і не зумів. В другому ж таймі Мальорка почала вести гру – Кан Ін Лі пробивав у поперечку, а кілька ударів парирував голкіпер. Втім, на 87-й хвилині гості залишились у меншості, а у компенсований час "жовта субмарина" знайшла в собі сили, щоб заробити пенальті. Його реалізував Негредо, встановивши остаточний рахунок зустрічі. 1:1!

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