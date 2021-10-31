Курйозний автогол у відеоогляді матчу Атлетіко – Бетіс – 3:0
20:54 - Читать на русском
Атлетіко приймав Бетіс в рамках 12-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
Яннік Карраско відкрив рахунок у зустрічі, майсерно розібравшись із суперником та пробивши у ближню дев'ятку.
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Другий м'яч мадридців видався доволі курйозним. Захисник Бетіса Херман Песселья після подачі з кутового головою забив у власні ворота. Довершив розгром Жоау Феліш, який востаннє забивав за "матрацників" ще у лютому.
Атлетіко піднявся на 4-ту сходинку, Бетіс опустився на 5-ту.
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