Кадис на последних минутах спас ничью с Мальоркой
Кадис и Мальорка в рамках поединка 12 тура Ла Лиги победителя не выявили. Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2021/21, 12-й тур
Кадис – Мальорка – 1:1
Голы: Негредо, 90+4 (пен) – Баба, 29
Удаление: Седлар, 87 (Мальорка)
Атлетико – Бетис – начало в 17:15
Хетафе – Эспаньол – начало в 19:30
Реал Сосьедад – Атлетик – начало в 21:45
Кадис принимал Мальорку, пытаясь прервать 6-матчевую безвыигрышную серию и добиться второй победы в сезоне. У гостей дела тоже обстояли не лучшим образом (2 ничьих и поражение в 3-х последних турах Ла Лиги), поэтому ничья никого не устраивала. В первом тайме более агрессивно начали балеарцы, которые на 22-й минуте попали в поперечину, а на 29-й открыли счёт усилиями Идриссы Бабы.
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Кадис ответил несколькими опасными моментами, но до перерыва отыграться так и не смог. Во втором же тайме Мальорка начала вести игру – Кан Ин Ли пробивал в перекладину, а несколько ударов парировал голкипер. Впрочем, на 87-й минуте гости остались в меньшинстве, а в компенсированное время "жёлтая субмарина" нашла в себе силы заработать пенальти. Его реализовал Негредо, установив окончательный счёт встречи. 1:1!