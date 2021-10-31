Чемпионат Испании 2021/21, 12-й тур

Кадис – Мальорка – 1:1

Голы: Негредо, 90+4 (пен) – Баба, 29

Удаление: Седлар, 87 (Мальорка)

Атлетико – Бетис – начало в 17:15

Хетафе – Эспаньол – начало в 19:30

Реал Сосьедад – Атлетик – начало в 21:45

Кадис принимал Мальорку, пытаясь прервать 6-матчевую безвыигрышную серию и добиться второй победы в сезоне. У гостей дела тоже обстояли не лучшим образом (2 ничьих и поражение в 3-х последних турах Ла Лиги), поэтому ничья никого не устраивала. В первом тайме более агрессивно начали балеарцы, которые на 22-й минуте попали в поперечину, а на 29-й открыли счёт усилиями Идриссы Бабы.

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Кадис ответил несколькими опасными моментами, но до перерыва отыграться так и не смог. Во втором же тайме Мальорка начала вести игру – Кан Ин Ли пробивал в перекладину, а несколько ударов парировал голкипер. Впрочем, на 87-й минуте гости остались в меньшинстве, а в компенсированное время "жёлтая субмарина" нашла в себе силы заработать пенальти. Его реализовал Негредо, установив окончательный счёт встречи. 1:1!

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