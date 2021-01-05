Тульський Арсенал все ж вирішив достроково попрощатись з орендованим у Динамо Абдулом Мохаммедом Кадірі.

Російський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про розірвання контракту з ганським хавбеком. Кадірі сам попросив про дострокове припинення співпраці через сімейні обставини.

Асистент Луческу достроково розірвав контракт з Динамо

Попередня орендна угода була розрахована до кінця поточного сезону. Кадірі встиг провести за Арсенал 13 матчів та забити два голи. Його контракт з Динамо чинний до літа 2023 року.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 ганець провів за киян 16 поєдинків у всіх турнірах, однак результативними діями не відзначався.

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