Тульский Арсенал все же решил досрочно попрощаться с арендованным у Динамо Абдулом Мохаммедом Кадири.

Российский клуб на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с ганским хавбеком. Кадири сам попросил о досрочном прекращении сотрудничества по семейным обстоятельствам.

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Предыдущое арендное соглашение было рассчитано до конца текущего сезона. Кадири успел провести за Арсенал 13 матчей и забить два гола. Его контракт с Динамо действует до лета 2023 года.

Напомним, в сезоне 2019/20 ганец провел за киевлян 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

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