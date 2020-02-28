Кадар зустрівся зі знаменитими агентами – гравець перебуває за крок до відходу з Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар зустрівся із футбольними агентами – Вадимом Шаблієм та Шандором Варгою.

Футбольний агент Вадим Шаблій опублікував у своєму Instagram фото зустрічі із Тамашем Кадаром.

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На зустрічі присутній ще один відомий агент Шандор Варга. Цікаво, що вона відбулась вже після того, як Динамо виключило Кадара із заявки на УПЛ.

Нагадаємо, Кадар дозволив собі відкрито критикувати головного тренера Динамо Олексія Михайличенка, за що угорця відправили в дубль.

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