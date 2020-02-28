Кадар зустрівся зі знаменитими агентами – гравець перебуває за крок до відходу з Динамо

Ліга Європи — 03:40 11843
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Бенфіка – Шахтар: Каштру перевершив Фонсеку, жахіття для збірної України, чергове диво з купою голів і вихід в 1/8 ЛЄ
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Бенфіка – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша КаштруЛіга Європи — 01:05 1907
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Гент не дотиснув Рому: Безус створив гол, Клюйверт осоромив Пластуна, команда українців вилетіла з ЛЄ від ФонсекиЛіга Європи — 27 лют 1968
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Гент – Рома: Безус відзначився майстерним асистом у матчі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 27 лют 2918
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Динамо виключило Кадара із заявки на УПЛ – гравець відверто натякнув на відхід з клубуУкраїна — 27 лют 4894