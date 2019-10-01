Кадар отримав виклик до збірної Угорщини на жовтневі матчі відбору Євро-2020

Центральний захисник Динамо Тамаш Кадар зможе допомогти угорській збірній у двох найближчих турах євровідбору.

Заявка національної команди з'явилася на офіційному сайті Федерації футболу Угорщини.

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Серед 26-и викликаних гравців опинився і представник Динамо – оборонець Тамаш Кадар. У 7 турі угорці зіграють на виїзді проти збірної Хорватії (10 жовтня), а через три дні прийматимуть Азербайджан.

До слова, після шести зіграних турів відбору Кадар і компанія посідають третю сходинку групи Е з 9 очками. Лідери квінтету – Хорватія (10 пунктів) та Словаччина (9 очок і краща різниця голів, ніж в угорців).

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