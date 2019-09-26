Вербіч потрапив до заявки збірної Словенії на матчі відбору до Євро-2020

Вербіч (праворуч) у матчі проти збірної Шотландії / Reuters

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч отримав виклик до збірної Словенії на матчі кваліфікації до Євро-2020.

Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек викликав 23 футболісти на матчі кваліфікації до Євро-2020, повідомляє твіттер Словенської асоціації футболу.

Дубль Вербіча та асист Соломона у відеоогляді матчу Словенія – Ізраїль – 3:2

До заявки потрапив і півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч. Відзначимо, що Словенія зіграє проти Північної Македонії та Австрії 10-го та 13-го жовтня відповідно.

Відзначимо, що Словенія посідає друге місце у групі G, маючи в активі 11 очок. В лідера групи – Польщі – 13 пунктів, Австрія посідає третю позицію, маючи на 1 заліковий бал менше, ніж у словенців.

Євро-2020, кваліфікація: Вербіч дублем приніс важливу перемогу Словенії, Кадар програв з Угорщиною, де Брюйне у вогні