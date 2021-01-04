Украинский защитник Тарас Качараба не попал в перечень 24 футболистов Слована, которые отправились на зимние сборы в турецкий Белек.

"Абада может не сесть на рейс в четверг": президент Маккаби резко высказался о жестких условиях трансфера Лиэля в Динамо

Как оказалось, наш легионер ведет переговоры с пражской Славией. Информацию о переговорах подтвердил и главный тренер либерецкого клуба Павел Гофтих. "Он качественный игрок, поэтому Славия его искала. Об отъезде Качарабы мы знали давно. Мы воспринимаем это как часть жизни", – цитирует Гофтиха издание Idnes.cz.

Напомним, Тарас присоединился к либерецкой команде в июле 2019 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 г. В текущем сезоне он провел за Слован 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 800 тысяч евро.

К слову, Слован Либерец ушел на зимнюю паузу на седьмой строчке чемпионата Чехии, набрав 21 очко. Пражская Спарта закончила первый круг единоличным лидером первенства, опережая ближайшего преследователя на 6 пунктов.

"На Шахтар не ображаюся": Тарас Качараба – про лідерство у Словані, рівень Монзуль, Яремчука і чеських "Мужиків"