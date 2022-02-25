Захисник Славії та збірної України Тарас Качараба віддав належне тим, хто захищає рідну землю від російських окупантів.

"Я не можу мовчати… Вранці 24.02.22 на нашу країну напав ворог, ім'я цього ворога – Росія. Ворог, який хоче відібрати в нас незалежність, наші території та залишити нас без наших рідних.

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Великий уклін хлопцям, які боронять наші території. Дякуємо за вашу підтримку, ФК Славія Прага. Слава Україні! Героям Слава!" – написав Тарас Качараба в Instagram.

Нагадаємо вчора, 24 лютого, 27-річний українець у статусі капітана вивів Славію на матч Ліги конференцій проти Фенербахче. Празька команда виграла і пройшла в наступну стадію турніру.

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