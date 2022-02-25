Защитник Славии и сборной Украины Тарас Качараба отдал должное тем, кто защищает родную землю от российских оккупантов.

"Я не могу молчать… Утром 24.02.22 на нашу страну напал враг, имя этого врага – Россия. Враг, который хочет отобрать у нас независимость, наши территории и оставить нас без наших родных.

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Большой поклон ребятам, защищающим наши территории. Спасибо за вашу поддержку, ФК Славия Прага. Слава Украине! Героям Слава!" – написал Тарас Качараба в Instagram.

Напомним, вчера, 24 февраля, 27-летний украинец в статусе капитана вывел Славию на матч Лиги конференций против Фенербахче. Пражская команда выиграла и прошла в следующую стадию турнира.

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