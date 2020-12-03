"Мені дуже приємно дізнатися, що я входжу в топ-12 найкращих гравців Ліги Європи за кількістю торкань у чужому штрафному майданчику.

Іванісеня зізнався, що допоможе Зорі у матчі Ліги Європи проти Лестера

Для нападника і для всієї команди дуже важливо, коли ти забиваєш гол, адже відчуваєш емоційний підйом. Мені не вистачало цього", – сказав Кабаєв у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 25-річний нападник "мужиків" зумів відзначитись у воротах АЕКа у матчі 4-го туру Ліги Європи, який луганці виграли з рахунком 3:0. Вже сьогодні, 3 грудня, підопічні Віктора Скрипника на власному полі зіграють проти Лестера. Початок зустрічі о 19:55.

Зоря – Лестер Сіті: анонс матчу Ліги Європи