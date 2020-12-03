Форвард луганской Зари Владислав Кабаев поразмыслил о своих выступлениях в Лиге Европы.

"Мне очень приятно узнать, что я вхожу в топ-12 лучших игроков Лиги Европы по количеству касаний в чужой штрафной.

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Для нападающего и для всей команды очень важно, когда ты забиваешь гол, ведь чувствуешь эмоциональный подъем. Мне не хватало этого", – сказал Кабаев в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, 25-летний нападающий "мужиков" сумел отличиться в воротах АЕКа в матче 4-го тура Лиги Европы, который луганчане выиграли со счетом 3:0. Уже сегодня, 3 декабря, подопечные Виктора Скрипника на своем поле сыграют против Лестера. Начало встречи в 19:55.

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