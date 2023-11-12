Збірна Косова здолала гостей з Ізраїлю (1:0) в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи.

Євро-2024, кваліфікація

Косово – Ізраїль – 1:0

Гол: Рашіца, 41

Вилучення: Ревіво, 90+5 (І)

Матч мав відбутися у жовтні, але через напад терористів ХАМАС на Ізраїль гру перенесли. Косово сьогодні прийняло ізраїльтян на жахливому полі в Приштині. Гості вважалися фаворитами, але слабко відіграли.

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Долю зустрічі вирішив один гол наприкінці першого тайму. Косовари організували результативну атаку у дві передачі: Муріч вибив від воріт, Мурікі виграв повітря та скинув далі, а Рашіца переграв голкіпера.

Косово набрало 10 очок і наблизилося до Ізраїля в турнірній таблиці групи. Ізраїль з 11 балами посідає третє місце, відстаючи від Швейцарії на 4 пункти.