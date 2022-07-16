Півзахисник російських Крильєв Совєтов Дмитро Іванісеня, схоже, досить комфортно почувається в країні-окупанті під час обстрілів Батьківщини.

Росіяни розпочали новий чемпіонат і вже в першому турі Іванісеня підтвердив, що йому глибоко наплювати на війну, яку його роботодавці розпочали в Україні.

Іванісеня вперше зіграв за російський клуб після початку війни в Україні

Хавбек зіграв повний матч за Крилья Совєтов проти Оренбурга. На світлинах видно, що його зовсім нічого не турбує – Дмитро, посміхаючись, щось обговорює з одноклубником перед початком гри.

Нагадаємо, Іванісеня влітку 2021 року став гравцем Крильєв Совєтов і залишився у російській першості після початку повномасштабної війни України з росіянами. ФІФА та УЄФА офіційно дозволили гравцям призупиняти контракти з російськими клубами.

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