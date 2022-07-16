Иванисеня отыграл полный матч в российском чемпионате – предателя не беспокоят обстрелы Украины
Полузащитник российских Крыльев Советов Дмитрий Иванисеня, похоже, достаточно комфортно себя чувствует в стране-оккупанте во время обстрелов Родины.
Россияне начали новый чемпионат и уже в первом туре Иванисеня подтвердил, что ему глубоко наплевать на войну, которую начали его работодатели в Украине.
Иванисеня впервые сыграл за российский клуб после начала войны в Украине
Хавбек сыграл полный матч за Крылья Советов против Оренбурга. На фотографиях видно, что его совсем ничего не беспокоит – Дмитрий, улыбаясь, что-то обсуждает с одноклубником перед началом игры.
Напомним, Иванисеня летом 2021 года стал игроком Крыльев Советов и остался в российском первенстве после начала полномасштабной войны Украины с россиянами. ФИФА и УЕФА официально разрешили игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами.
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