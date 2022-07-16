Полузащитник российских Крыльев Советов Дмитрий Иванисеня, похоже, достаточно комфортно себя чувствует в стране-оккупанте во время обстрелов Родины.

Россияне начали новый чемпионат и уже в первом туре Иванисеня подтвердил, что ему глубоко наплевать на войну, которую начали его работодатели в Украине.

Иванисеня впервые сыграл за российский клуб после начала войны в Украине

Хавбек сыграл полный матч за Крылья Советов против Оренбурга. На фотографиях видно, что его совсем ничего не беспокоит – Дмитрий, улыбаясь, что-то обсуждает с одноклубником перед началом игры.

Напомним, Иванисеня летом 2021 года стал игроком Крыльев Советов и остался в российском первенстве после начала полномасштабной войны Украины с россиянами. ФИФА и УЕФА официально разрешили игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами.

Втеча легіонерів, ізоляція від цивілізації, історичне падіння в рейтингу УЄФА – як загниває футбол окупантів