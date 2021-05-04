Агент півзахисника збірної України Дмитра Іванісені Іван Поробія зізнався, хто хотів би бачити його підопічного у своєму складі.

"Дуже багато клубів з Туреччини телефонують, цікавляться. Можна сказати, що офіційно цікавляться.

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Є один клуб з Іспанії, який проявив серйозний інтерес. Є певний клуб з Росії, який зараз не стільки цікавий.

Коли сезон закінчиться, сядемо з футболістом, будемо приймати рішення разом. У пріоритеті – знайти клуб, де тренер хоче футболіста і де фінансові умови більш-менш нормальні для життя гравця. Ну і щоб чемпіонат був сильним", – сказав Поробія у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, контракт 27-річного опорника зі Зорею завершується 30 червня 2021 року. У поточному сезоні Іванісеня провів за луганців 29 зустрічей у всіх турнірах, в яких встиг відзначитись 7-ма голами та 3-ма результативними передачами.

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