Агент полузащитника сборной Украины Дмитрия Иванисени Иван Поробия признался, кто хотел бы видеть его подопечного в своем составе.

"Очень много клубов из Турции звонят, интересуются. Можно сказать, что официально интересуются.

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Есть один клуб из Испании, который проявил серьезный интерес. И есть определенный клуб из России, который сейчас не столько интересен.

Когда сезон закончится, сядем с футболистом и будем принимать решение вместе. В приоритете – найти клуб, где тренер хочет футболиста и где финансовые условия более-менее нормальные для жизни футболиста. И чтобы чемпионат был сильным", – сказал Поробия в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, контракт 27-летнего опорника с Зарей завершается 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Иванисеня провел за луганчан 29 встреч во всех турнирах, в которых успел отметиться 7-ю голами и 3-мя результативными передачами.

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