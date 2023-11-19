Бельгія розгромила Азербайджан у 10 турі відбору до Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Бельгія достроково оформила путівку на чемпіонат Європи, тому зустріч з азербайджанцями не мала турнірного значення.

Відбір на Євро-2024: Лукаку оформив покер за тайм, знищивши Азербайджан, Форсберг створив красу за Швецію

Підопічні Тедеско грали у своє задоволення і вже до кінця першого тайму рахунок був розгромний. Ромелу Лукаку оформив покер за 37 хвилин. Крапку в матчі поставив Троссар, забивши п'ятий гол у ворота Азербайджану.