Покер Лукаку за 37 хвилин у відеоогляді матчу Бельгія – Азербайджан – 5:0
23:30 - Читать на русском
Бельгія розгромила Азербайджан у 10 турі відбору до Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Бельгія достроково оформила путівку на чемпіонат Європи, тому зустріч з азербайджанцями не мала турнірного значення.
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Підопічні Тедеско грали у своє задоволення і вже до кінця першого тайму рахунок був розгромний. Ромелу Лукаку оформив покер за 37 хвилин. Крапку в матчі поставив Троссар, забивши п'ятий гол у ворота Азербайджану.
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