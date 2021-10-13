Италия может в третий раз в своей истории принять континентальный форум.

Итальянская федерация футбола серьезно рассматривает вариант с подачей заявки на проведение Евро-2028, информирует TuttomercatoWEB.

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Сегодня УЕФА опубликовал требования к потенциальным хозяевам, которые должны обеспечить 10 стадионов. Крайний срок для подтверждения заявок – 23 марта 2022 года. Окончательный выбор хозяина Евро-2028 будет сделан в сентябре 2023-го.

Добавим, что Италия имеет опыт проведения двух чемпионатов Европы – в 1964-м и 1980-м. Хозяином ближайшего форума является Германия, а экспериментальный Евро-2020 принимали сразу 11 разных стран.

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