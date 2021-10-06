22-річний воротар вперше після переходу в ПСЖ із Мілана повернувся на рідний для себе стадіон – Сан-Сіро. Тут збірна Італії проводить півфінальний матч Ліги націй проти Іспанії.

"Це було сміливе рішення": президент Мілана – про перехід Доннарумми в ПСЖ

З перших секунд зустрічі частина фанатів шалено освистувала Доннарумму, як тільки він отримував м'яч. Зрештою, гнів уболівальників сильно вплинув на Джанлуїджі. Кіпер помітно нервував та пропустив двічі ще у першому таймі.

Свист на адресу Доннарумми:

Ingresso di donnarumma a san siro pic.twitter.com/Hh5GmvVGWb — simo ? (@simostwt) October 6, 2021

Нервовість італійця:

Нагадаємо, Джанлуїджі Доннарумма є вихованцем Мілана, але влітку цього року на правах вільного агента перебрався у ПСЖ, відмовившись підписувати новий контракт з "россонері". За французів 22-річний італієць провів 4 матчі, два з яких відстояв на нуль.

Італія – Іспанія: стартові склади та онлайн-трансляція півфіналу Ліги націй