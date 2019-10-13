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Вихід "скуадри адзурри" на Євро-2020 у відеоогляді матчу Італія – Греція – 2:0

06:30 339 Читать на русском
Вихід "скуадри адзурри" на Євро-2020 у відеоогляді матчу Італія – Греція – 2:0
Італія – Греція – 2:0 – відео голів та огляд матчу / твіттер збірної Італії

Збірна Італії перемогла Грецію та стала другою командою, яка кваліфікувалась на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Італія – Греція.

63’ Жоржінью
78’ Федеріко Бернардескі
 
63’ Жоржінью
78’ Федеріко Бернардескі

Збірна Італії впевнено розібралась зі збірною Греції та кваліфікувалась на Євро-2020. Перший тайм пройшов без голів, а от на початку другого "скуадра адзурра" вийшла вперед в рахунку завдяки голу Жоржінью з пенальті. А трохи згодом Бернардескі ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу Італії та поставив крапку в матчі.

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Таким чином, збірна Італії набрала 21 очко і за три тури до завершення групового етапу відбору гарантувала собі участь у фінальній частині Євро-2020. Раніше за "скуадру адзурру" це зробила лише Бельгія.

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Відеоновини Євро-2020 Італія Італія Італія - Греція Греція Греція
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