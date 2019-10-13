Выход "скуадры адзурры" на Евро-2020 в видеообзоре матча Италия – Греция – 2:0

Сборная Италии победила Грецию и стала второй командой, которая квалифицировалась на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Италия – Греция.

Сборная Италии уверенно разобралась со сборной Греции и квалифицировалась на Евро-2020. Первый тайм прошел без голов, а вот в начале второго "скуадра адзурра" вышла вперед в счете благодаря голу Жоржинью с пенальти. А чуть позже Бернардески ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество Италии и поставил точку в матче.

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Таким образом, сборная Италии набрала 21 очко и за три тура до завершения группового этапа отбора гарантировала себе участие в финальной части Евро-2020. Раньше "скуадры адзурры" это сделала только Бельгия.