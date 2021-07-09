У вирішальній битві чемпіонату Європи італійці зустрінуться з англійцями. Де дивитися матч Італія – Англія онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Фінал Євро-2020 Італія – Англія відбудеться у Лондоні на Вемблі 11 липня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Італія – Англія: де дивитися фінал чемпіонату Європи-2020

Матч у прямому етері на території України покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Україна – Англія онлайн можна на платформі Oll.tv за наявності відповідної підписки.

Крім того, гру можна переглянути на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 21:50. Перед цим в етер вийде шоу Euro Non Stop (початок – о 20:00), а одразу по завершенні поєдинку – програма "Великий футбол".

ТРК "Україна" теж покаже фінал чемпіонату Європи наживо. Старт трансляції – о 21:50. Поєдинок на загальнодоступному каналі можна переглянути онлайн через MEGOGO (за наявності оплаченої підписки).

Італія вигравала чемпіонат Європи у далекому 1968 році, тоді як Англія жодного разу не тріумфувала на європейській першості. У рамках Євро команди досі зустрічалися двічі. В обох випадках переможцем дуелі ставала "Скуадра Адзурра", зокрема у чвертьфіналі Євро-2012 у Києві (по пенальті).

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