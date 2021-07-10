"Надзвичайно цікаве протистояння двох гідних команд, в якому кожен постарається довести перевагу своєї школи футболу. На перший план вийде як функціональна готовність, командна гра, так і вміння перебудовуватися під час гри, за необхідності – змінювати тактику. Командна швидкість, взаємопідстраховка, індивідуальна майстерність, реалізація створюваних моментів – все це ключі до перемоги.

Італія – Англія: Каррагер спрогнозував сценарій та переможця фіналу Євро

На мою думку, збірна Італії виглядає більш переконливо і в командній грі перевершує англійців. Однак футбол часто непередбачуваний, крім того, під конкретного суперника може спрацювати домашня заготовка. Як би не склалася гра, впевнений, що фінал запам'ятається глядачам, і вони побачать забиті голи у виконанні обох збірних. І все ж схиляюся до того, що Кубок Європи поїде в Італію", – резюмував Балтача у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, вирішальний матч чемпіонату Європи відбудеться завтра (11 липня) на лондонському Вемблі. Початок – о 22:00 за Києвом.

"З Лінекером не погоджуюсь – там червона картка!": Сергій Балтача – про слабке місце збірної Англії і Луческу в Динамо