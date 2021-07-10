"Чрезвычайно интересное противостояние двух достойных команд, в котором каждый постарается доказать превосходство своей школы футбола. На первый план выйдет как функциональная готовность, командная игра, так и умение перестраиваться во время игры, при необходимости – менять тактику. Командная скорость, взаимоподстраховка, индивидуальное мастерство, реализация создаваемых моментов – все это ключи к победе.

Италия – Англия: Каррагер спрогнозировал сценарий и победителя финала Евро

По моему мнению, сборная Италии выглядит более убедительно и в командной игре превосходит англичан. Однако футбол часто непредсказуем, кроме того, под конкретного соперника может сработать домашняя заготовка. Как бы не сложилась игра, уверен, что финал запомнится зрителям, и они увидят забитые голы в исполнении обеих сборных. И все же склоняюсь к тому, что Кубок Европы поедет в Италию", – резюмировал Балтача в комментарии FootBoom.

Напомним, решающий матч чемпионата Европы состоится завтра (11 июля) на лондонском Уэмбли. Начало – в 22:00 по Киеву.

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