"Гадаю, це буде дуже напружена гра. Я думаю, що все може дійти до серії пенальті, і Англія переможе. Ми багато тренували пенальті, тож давайте не марнувати такий шанс! Не думаю, що в грі буде занадто багато голів.

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Італія дуже сильна в обороні, але Англія також. Я думаю, що це буде 1:1, а потім пенальті. Гадаю, це правильний фінал. Вони були двома найбільш вражаючими командами турніру – і переможець забере все у неділю", – цитує Каррагера Mirror.

Фінал чемпіонату Європи між Італією та Англією відбудеться 11 липня на лондонському Вемблі. Початок матчу – о 22:00 за Києвом.

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