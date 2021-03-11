Ліга Європи: Аякс однією ногою у чвертьфіналі, Рейнджерс та празька Славія не визначили сильнішого
Відбулись перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи. Читайте звіт на Футбол 24.
Ліга Європи, 1/8 фіналу
Аякс – Янг Бойз – 3:0
Голи: Классен, 62, Тадіч, 82, Броббей, 90+2
Славія Прага – Рейнджерс – 1:1
Голи: Станчу, 7 – Хеландер, 36
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Аякс був фаворитом двобою з Янг Бойз і повністю виправдав цей статус. Господарі повністю контролювали гру, не дозволивши швейцарцям завдати жодного удару у площину воріт. Натомість нідерландці тричі відзначились у воротах Янг Бойз і зняли усі питання щодо майбутнього чвертьфіналіста з цієї пари.
Празька Славія шокувала підопічних Джеррарда шикарним голом вже на 7-й хвилині. Проте шотландці ще до свистка на перерву вирівняли рахунок на табло. У другому таймі гості повністю заволоділи ініціативою, але вирвати перемогу футболістам Рейнджерс так і не вдалось. Український захисник Славії Тарас Качараба не потрапив у заявку чеської команди на матч.
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