Ліга Європи, 1/8 фіналу

Аякс – Янг Бойз – 3:0

Голи: Классен, 62, Тадіч, 82, Броббей, 90+2

Славія Прага – Рейнджерс – 1:1

Голи: Станчу, 7 – Хеландер, 36

Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Міланом на останніх секундах

Аякс був фаворитом двобою з Янг Бойз і повністю виправдав цей статус. Господарі повністю контролювали гру, не дозволивши швейцарцям завдати жодного удару у площину воріт. Натомість нідерландці тричі відзначились у воротах Янг Бойз і зняли усі питання щодо майбутнього чвертьфіналіста з цієї пари.

Празька Славія шокувала підопічних Джеррарда шикарним голом вже на 7-й хвилині. Проте шотландці ще до свистка на перерву вирівняли рахунок на табло. У другому таймі гості повністю заволоділи ініціативою, але вирвати перемогу футболістам Рейнджерс так і не вдалось. Український захисник Славії Тарас Качараба не потрапив у заявку чеської команди на матч.

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