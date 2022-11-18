Іспанія втратила важливого гравця перед стартом ЧС-2022 – відомий фаворит на заміну
Капітан Валенсії Хосе Гайя пропустить катарський Мундіаль, який стартує за два дні.
27-річний оборонець вперше отримав виклик у збірну Іспанії на чемпіонат світу, але на ньому не зіграє, інформує Marca.
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Перед спарингом проти Йорданії (1:3) Гайя травмувався, йому діагностували розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба. Травма не є надто серйозною, але тренерський штаб не хотів втрачати гравця мінімум на 10 днів, тому ухвалив рішення про його від'їзд із табору.
Найімовірніше, заміною Хосе стане Алехандро Бальде з Барселони, якого Луїс Енріке налаштований довикликати. Іспанія стартує на Мундіалі 23 листопада матчем проти Коста-Рики.
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