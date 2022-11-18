Капитан Валенсии Хосе Гайя пропустит катарский Мундиаль, который стартует через два дня.

27-летний левый защитник впервые получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира, но на нем не сыграет, информирует Marca.

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Перед спаррингом против Иордании (1:3) Гайя травмировался, ему диагностировали растяжение связок голеностопного сустава. Травма не является слишком серьезной, но тренерский штаб не хотел терять игрока минимум на 10 дней, поэтому принял решение о его отъезде из лагеря.

Скорее всего, заменой Хосе станет Алехандро Бальде из Барселоны, которого Луис Энрике настроен довызвать. Испания стартует на Мундиале 23 ноября матчем против Коста-Рики.

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