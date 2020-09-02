Іспанія втратила Асенсіо перед поєдинком з Україною в Лізі націй
Півзахисник збірної Іспанії Марко Асенсіо не зможе допомогти команді в найближчих матчах Ліги націй.
Хавбек відчув біль у лівому коліні та покинув розташування збірної Іспанії, повідомляє Marca.
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Зазначається, що після обстеження у Асенсіо було виявлено невелику пухлину в області коліна. Гравець вже відправився до розташування Реала на більш детальне медичне обстеження. Додамо, що саме через травму лівого коліна Асенсіо пропустив більшу частину сезону 2019/20.
Нагадаємо, матч збірної Іспанії проти України запланований на 6 вересня, початок о 21:45.
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