Хавбек відчув біль у лівому коліні та покинув розташування збірної Іспанії, повідомляє Marca.

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Зазначається, що після обстеження у Асенсіо було виявлено невелику пухлину в області коліна. Гравець вже відправився до розташування Реала на більш детальне медичне обстеження. Додамо, що саме через травму лівого коліна Асенсіо пропустив більшу частину сезону 2019/20.

Нагадаємо, матч збірної Іспанії проти України запланований на 6 вересня, початок о 21:45.

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