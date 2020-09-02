"Цілий місяць у мене напружений. Багато знайомств, багато всього сталося. Добре зустріли. Зараз багато теорій. Тренерський штаб розповідає, як бачить гру, що треба робити, так що готуємося. У першому списку мене не було. Потім десь через тиждень мені написали, що викликають в збірну.

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Будемо грати проти збірної зі схемою 5 захисників. Тут трохи інший підхід, зараз дуже багато теорій. На поле нас дуже багато водять і показують, щоб коли матч розпочався, ти вже знав, куди віддавати і що робити.

Чи не закипає голова від теорії? Ні, там по 5-10 хвилин, невеликі теорії. Зараз нас чекають зовсім інші команди, інші футболісти. Зараз ми не дивимося, як грають суперники, більше працюємо над своєю грою", – поділився Михайліченко у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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