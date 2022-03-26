Голи Феррана Торреса і Дані Ольмо подарували команді Луїса Енріке важку перемогу над Албанією. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

Іспанія – Албанія – 2:1

Голи: Ферран Торрес, 75, Ольмо, 90 – Узуні, 85

Іспанія, яка вийшла на ЧС-2022 з першого місця групи B, приймала балканську збірну. Поєдинок відбувався в Барселоні на стадіоні Корнелья Ель-Прат – домашній арені Еспаньйола. Вперше за 18 років "Фурія Роха" грала в столиці Каталонії. Албанці посіли третє місце у групі I та не потрапили в плей-офф.

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Луїс Енріке дав шанс дебютанту – 26-річний голкіпер Брентфорда Давід Райя вийшов у стартовому складі. Це був його перший поєдинок за національну команду.

Господарі значно переважали суперників впродовж усього матчу. Іспанці більше володіли м'ячем, частіше били по воротах, однак забили ніяк не могли. Запам'ятався момент Сарабії, який ефектно пробив через себе з меж воротарського – вище. А от підопічні Едоардо Реї не могли створити взагалі нічого.

Іспанці дотисли суперника аж на 75-й хвилині, змусивши шаленіти вболівальників. Ефектний удар Феррана Торреса п'ятою парирував кіпер, але буквально за секунд 10 форвард Барселони таки досяг свого. Після розрізного пасу від Єремі Піно Ферран підсік м'яч над Берішою і відкрив рахунок. Тринадцятий гол Торреса за "Фурію Роху" – він є найкращим бомбардиром Іспанії під керівництвом Луїса Енріке.

Здавалося, піренейці не віддадуть перемогу, однак гості несподівано зрівняли. На 85-й хвилині Пау Торрес, вибиваючи м'яч, влучив в Узуні, від якого круглий закотився у ворота. Курйозний гол, який ледь не коштував перемоги.

І все ж справедливість тріумфувала. На 90-й хвилині Дані Ольмо після пасу Жорді Альби поклав м'яч у дальню дев'ятку. 2:1 – заслужена звитяга Іспанії.

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