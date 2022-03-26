За нормальних обставин ми б із вами уважно стежили за цим матчем. Навіть експериментальний склад збірної Бельгії не зміг би змусити перемкнути на майже паралельний поєдинок Англія – Швейцарія. Ми б уважно придивлялися до майбутнього суперника збірної України у Лізі націй. Однак детально вивчати Ірландію будемо вже після перемоги над ордою. "Наразі не до футболу взагалі, люди гинуть", – сказав Олександр Петраков, а ми з ним погоджуємося.

Англія здобула вольову звитягу над Швейцарією – Кейн забив переможний гол і став другим бомбардиром в історії збірної

Схоже, були солідарними й учасники звітного матчу. Уболівальники – буквально, взявши на трибуни жовто-синю символіку. Футболісти – своєю грою. Принаймні в першому таймі їм теж було не до футболу. Бельгія трішки більше володіла м'ячем, Ірландія була агресивнішою у боротьбі. Словом, нічого нового. Голи прийшли з напівмоментів після помилок. Батшуаї скористався гостинністю захисників на старті матчу, з кута штрафного пробивши під дальню стійку. Британці використали кутовий. Подача після підбирання завершилася розкішним голом. Чідозі Огбене виконав бісіклету.

Початок другої половини також не натякав на кардинальні зміни. Батшуаї знову допоміг Бельгії забити. Міши мав дзеркальний епізод, але цього разу форвард спромігся заробити лише кутовий. Зате подача від Торгана Азара стала асистом. Ніхто не завадив Хансу Ванакену переправити м'яч у сітку. Проте Роберто Мартінесу слід пояснити своїм футболістам, що починати святкувати перемогу на 58-й хвилині дуже необачно.

Останні півгодини збірна Ірландії під мелодійні співи місцевих фанів активно намагалася відігратися. Принаймні, на скільки у них вистачало майстерності. Зрештою, там, де її бракувало, британці завжди готові докласти трішки більше зусиль і бажання. Боята був на межі від того, аби допомогти господарям. Бельгійцю пощастило, що рефері таки не побачив порушення правил у межах штрафного. Дзвіночок прозвучав, але до нього не прислухалися. Невдовзі Алан Браун вдруге зрівняв рахунок на табло. Відчайдушні спроби Бельгії на останніх хвилинах були надто хаотичними, аби щось змінити. Нічия.