Семеро гравців "Фурії Рохи" мали симптоми застуди після надто активного використання кондиціонерів біля тренувальних полів, інформує AS.

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Альваро Мората навіть не займався весь вчорашній день, але повинен одужати до першого матчу проти Коста-Ріки. Найгірша ситуація в Уго Гільямона, хоча кондиціонери тут ні до чого. Універсал Валенсії травмував коліно і ризикує пропустити весь груповий етап (2 тури щонайменше). Втім, Луїс Енріке не збирається робити екстрену заміну, як це було з іншим "кажаном" – Хосе Гайєю. У головного тренера іспанців і без Гільямона є широкий вибір на позиціях центрального захисника та опорника.

Додамо, що матч Іспанія – Коста-Ріка відбудеться 23 листопада, початок о 18:00. До групи Е також входять Німеччина і Японія.

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