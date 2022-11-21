Семеро игроков "Фурии Рохи" имели симптомы простуды после слишком активного использования кондиционеров возле тренировочных полей, информирует AS.

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Альваро Мората даже не занимался весь вчерашний день, но должен поправиться к первому матчу против Коста-Рики. Хуже всех ситуация у Уго Гильямона, хотя кондиционеры здесь ни при чем. Универсал Валенсии травмировал колено и рискует пропустить весь групповой этап (2 тура по меньшей мере). Впрочем, Луис Энрике не собирается делать экстренную замену, как это было с другой "летучей мышью" – Хосе Гайей. У главного тренера испанцев и без Гильямона есть широкий выбор на позициях центрального защитника и опорника.

Добавим, что матч Испания – Коста-Рика состоится 23 ноября, начало в 18:00. В группу Е также входят Германия и Япония.

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