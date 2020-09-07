"Більшу частину матчу провели без м'яча, відбирали. Намагалися виходити в пас, але нічого не складалося. Така кількість втрат? Було завдання – спробувати свої сили, пограти з ними у футбол, контролювати м'яч. Припустилися дуже багато помилок.

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Чи був план Б? Звичайно, коли пропускаєш на перших хвилинах, тоді стає дуже важко. Тим більше, з такими командами. Було важко, бо вони двоє приходили на фланг, що створювало труднощі протягом всієї гри. Що сказав Шевченко? Сказав, щоб сильно не засмучувалися і готувалися далі", – резюмував Михайліченко в коментарі телеканалу "Футбол".

Додамо, що збірна України проведе наступні матчі Ліги націй в жовтні – 10-го проти Німеччини і 13-го спробує взяти реванш у Іспанії.

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