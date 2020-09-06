Іспанія та Україна зустрічаються у 2 турі Ліги націй. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Зустріч приймає стадіон Альфредо Ді Стефано. Де дивитися матч Іспанія – Україна онлайн? Гру показує "Футбол 1", починаючи з 21:35. Також пряма трансляція на каналі "Україна". Матч, як і онлайн-трансляція Іспанія – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45. У першому турі іспанці вирвали нічию в Німеччини. Натомість команда Шевченка здолала Швейцарію та очолила групу 4 елітного дивізіону Ліги націй. Це 6 матч звітних суперників. Україна ще жодного разу в історії не перемагала Іспанію, яка посідає 8 місце в рейтингу ФІФА (між командами 15 сходинок різниці). "Фурія Роха" била синьо-жовтих 4 рази, а ще одна гра завершилася внічию.

Іспанія – Україна: анонс і прогноз на матч Ліги націй

Відзначаємо вихід у стартовому складі дебютанта. Хавбек Ференцвароша, 25-річний Ігор Харатін замінив травмованого Степаненка в основі. Ще дві зміни порівняно з минулим матчем – Марлос на позиції фальшивої девятки у нападі замість Мораєса, а Яремчук ліворуч на позиції Коноплянки.

Іспанія: Де Хеа – Навас, П. Торрес, Рамос, Регілон – Ольмо, Родрі, Алькантара, Меріно – Жерар Морено, Фаті

Україна: Пятов – Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Маліновський, Харатін – Ярмоленко, Зінченко, Яремчук – Марлос