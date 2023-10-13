Іспанія перемогла Шотландію у поєдинку 7-го туру відбору до Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд гри Іспанія – Шотландія на "Футбол 24".

"Фурія Роха" активно пішла в атаку з початку гри. Найгостріший момент виник на 34 хвилині, коли Меріно вирішив пробити з лету та влучив у стійку. На старті другого тайму Шотландія забила шедевр: Мактомінай вирішив пробити зі штрафного з гострого кута та влучив, але суддя зафіксував порушення правил у штрафному.

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Іспанія ж таки відкрила рахунок у грі на 73 хвилині – Мората головою переправив навіс Хесуса Наваса з флангу. Подвоїти перевагу міг Хоселу після шикарної передачі Феррана Торреса, але воротар встиг відбити. А забив Сансет після прикрої помилки Хікі.