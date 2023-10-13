Испания победила Шотландию в поединке 7-го тура отбора к Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор игры Испания – Шотландия на "Футбол 24".

"Фурия Роха" активно пошла в атаку с начала игры. Самый острый момент возник на 34 минуте, когда Мерино решил пробить с лету и попал в штангу. На старте второго тайма Шотландия забила шедевр: Мактоминай решил пробить со штрафного с острого угла и попал, но судья зафиксировал нарушение правил в штрафной.

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Испания же открыла счет в игре на 73 минуте – Мората головой переправил навес Хесуса Наваса с фланга. Удвоить преимущество мог Хоселу после шикарной передачи Феррана Торреса, но вратарь успел отбить. А забил Сансет после досадной ошибки Хики.