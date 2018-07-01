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Іспанія – Росія: вперше в історії чемпіонатів світу проведено четверту заміну

19:35 1527 Читать на русском
Іспанія – Росія: вперше в історії чемпіонатів світу проведено четверту заміну
Іспанія – Росія: вперше в історії чемпіонатів світу проведено четверту заміну

В матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу між Іспанією та Росією вперше використано четверту заміну в додатковий час.

У першому таймі додаткового часу Росія провела четверту заміну у грі проти Іспанії, Кузяєв вийшов на поле замість Єрохіна.

Іспанія – Росія – відео голів

Це перша в історії чемпіонатів світу четверта заміна, дозволена в додатковий час, повідомляє Opta.

Зазначимо, що іспанці також використали четверту заміну – нападник Родріго замінив Іско.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Іспанія - Росія ЧС 2018
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