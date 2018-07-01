Іспанія – Росія: вперше в історії чемпіонатів світу проведено четверту заміну

В матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу між Іспанією та Росією вперше використано четверту заміну в додатковий час.

У першому таймі додаткового часу Росія провела четверту заміну у грі проти Іспанії, Кузяєв вийшов на поле замість Єрохіна.

Іспанія – Росія – відео голів

Це перша в історії чемпіонатів світу четверта заміна, дозволена в додатковий час, повідомляє Opta.

Зазначимо, що іспанці також використали четверту заміну – нападник Родріго замінив Іско.